Кожевников: удивляет, что «Вегас» не выиграл Кубок Стэнли раньше

«Вегас» — молодцы. Быстро собрались. Тренер и подбор игроков у них очень хороший. Хорошо сработали команда и менеджеры. Ранее в финале «Вегасу» не хватило хорошего вратаря, а сейчас нашли хорошего вратаря — и всё.



Меня удивляет, что «Вегас» не выиграл Кубок Стэнли ещё раньше. Там был потрясающий подбор игроков ещё с первого сезона. Барбашёв — молодец. Поздравим его с этим успехом. Погоду он там не делал. Но он хороший и упрямый игрок», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.