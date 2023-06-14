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Кожевников: удивляет, что «Вегас» не выиграл КС раньше. Барбашёв погоду там не делал

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу «Вегаса» в финале Кубка Стэнли и оценил вклад российского нападающего Ивана Барбашёва в успех команды.

Кожевников: удивляет, что «Вегас» не выиграл Кубок Стэнли раньше
© Чемпионат.com

«Вегас» — молодцы. Быстро собрались. Тренер и подбор игроков у них очень хороший. Хорошо сработали команда и менеджеры. Ранее в финале «Вегасу» не хватило хорошего вратаря, а сейчас нашли хорошего вратаря — и всё.

Меня удивляет, что «Вегас» не выиграл Кубок Стэнли ещё раньше. Там был потрясающий подбор игроков ещё с первого сезона. Барбашёв — молодец. Поздравим его с этим успехом. Погоду он там не делал. Но он хороший и упрямый игрок», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Вегас» впервые в истории клуба стал обладателем Кубка Стэнли. Барбашёв выиграл свой второй трофей в НХЛ.

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