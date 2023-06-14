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«Очень неприятно так завершать сезон». Бобровский — о 3:9 в решающем матче Кубка Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский подвёл итоги сезона и заявил, что команда будет и дальше прогрессировать и рассчитывать на победу в Кубке Стэнли. В решающем пятом матче финальной серии «Пантерз» разгромно уступили «Вегасу» со счётом 3:9.

Сергей Бобровский: очень неприятно так завершать сезон
© Чемпионат.com

«Я горжусь ребятами, для меня было привилегией играть и биться вместе с ними. Очень неприятно проигрывать с таким счётом и завершать сезон таким образом. Но мы проделали фантастическую работу, и я хочу в первую очередь запомнить это.

В прошлом году мы выиграли только одну серию плей-офф, а в этом мы прошли три раунда. Наша команда прогрессирует. Мы дошли до финала и рады этому. В следующем сезоне у нас будет ещё одна возможность взять Кубок Стэнли», – цитирует Бобровского пресс-служба лиги.

В плей-офф Бобровский провёл 19 матчей, в которых одержал 12 побед с процентом отражённых бросков 91,5%.

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