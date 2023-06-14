Сергей Бобровский: очень неприятно так завершать сезон

«Я горжусь ребятами, для меня было привилегией играть и биться вместе с ними. Очень неприятно проигрывать с таким счётом и завершать сезон таким образом. Но мы проделали фантастическую работу, и я хочу в первую очередь запомнить это.



В прошлом году мы выиграли только одну серию плей-офф, а в этом мы прошли три раунда. Наша команда прогрессирует. Мы дошли до финала и рады этому. В следующем сезоне у нас будет ещё одна возможность взять Кубок Стэнли», – цитирует Бобровского пресс-служба лиги.