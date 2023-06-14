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«Спартак» подписал контракт с нападающим Анселем Галимовым

Хоккейный клуб «Спартак» подписал контракт с нападающим Анселем Галимовым, сообщает пресс-служба московского клуба. Сообщается, что соглашение с форвардом рассчитано на два года.

ХК «Спартак» подписал контракт с нападающим Анселем Галимовым
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Минувший сезон стал самым результативным в карьере крайнего нападающего – 32-летний Галимов забросил 15 шайб и набрал 29 (15+14) очков в 73 матчах, став одним из лучших снайперов «Нефтехимика». В сезоне-2019/2020 форвард уже выступал за «Спартак», проведя 37 игр, и набрал 12 очков — забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Всего на счету нападающего 171 (86+85) очко в 532 матчах КХЛ за «Нефтехимик», новокузнецкий «Металлург», московское «Динамо», «Авангард», «Северсталь» и ХК «Сочи».

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