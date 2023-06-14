Пушилин: ХК «Донбасс» может вернуться в российские соревнования
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин допустил возвращение хоккейного клуба «Донбасс» в российские соревнования. Об этом чиновник рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).
«Может ли «Донбасс» вернуться в российские соревнования? Да. Не исключаю, что в скором будущем мы вернемся и к развитию хоккея в ДНР», – цитирует Пушилина «Матч ТВ».
Напомним, в последних сезонах «Донбасс» выступал в чемпионате Украины. С 2014 по 2021 год команд базировалась в Дружковке, затем – в Краматорске. Клуб провёл два сезона (2012/2013, 2013/2014) в КХЛ, а до этого выступал в ВХЛ.
Участвовать в розыгрышах Континентальной хоккейной лиги «Донбасс» прекратил по причине военных действий на востоке Украины.