ХК «Донбасс» может вернуться в российские соревнования

«Может ли «Донбасс» вернуться в российские соревнования? Да. Не исключаю, что в скором будущем мы вернемся и к развитию хоккея в ДНР», – цитирует Пушилина «Матч ТВ» .

Напомним, в последних сезонах «Донбасс» выступал в чемпионате Украины. С 2014 по 2021 год команд базировалась в Дружковке, затем – в Краматорске. Клуб провёл два сезона (2012/2013, 2013/2014) в КХЛ, а до этого выступал в ВХЛ.