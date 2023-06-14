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Пушилин: ХК «Донбасс» может вернуться в российские соревнования

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин допустил возвращение хоккейного клуба «Донбасс» в российские соревнования. Об этом чиновник рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

ХК «Донбасс» может вернуться в российские соревнования
© Betassist

«Может ли «Донбасс» вернуться в российские соревнования? Да. Не исключаю, что в скором будущем мы вернемся и к развитию хоккея в ДНР», – цитирует Пушилина «Матч ТВ».

Напомним, в последних сезонах «Донбасс» выступал в чемпионате Украины. С 2014 по 2021 год команд базировалась в Дружковке, затем – в Краматорске. Клуб провёл два сезона (2012/2013, 2013/2014) в КХЛ, а до этого выступал в ВХЛ.

Участвовать в розыгрышах Континентальной хоккейной лиги «Донбасс» прекратил по причине военных действий на востоке Украины.

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