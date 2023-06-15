Ротенберг сообщил, что доходы хоккейного клуба СКА с 2011 года выросли в 10 раз

Доходы хоккейного клуба СКА с 2011 года выросли в 10 раз. Об этом на панельной дискуссии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) "Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту" рассказал генеральный директор и главный тренер армейцев Роман Ротенберг.
"Доходы СКА с 2011 года выросли в 10 раз. Мы сократили фонд зарплаты, увеличили вложения в детские школы", - сказал Ротенберг.
В прошедшем сезоне СКА стал победителем регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги и дошел до полуфинала Кубка Гагарина.
Первый вице-президент Федерации хоккея России Ротенберг является главным тренером команды "Россия 25", средний возраст которой составляет 25 лет. Команда в начале мая провела в ряде городов матчи со сборными Белоруссии и Казахстана.
"Мы запустили его в этом году, сделали тур по всем регионам нашей страны. Задача была выиграть этот тур, была серьезная конкуренция. 12 млн человек посмотрели матчи "России 25" в прямом эфире", - отметил он.