IIHF объяснила отсутствие россиянина в поздравлении клуба НХЛ

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф объяснил, почему организация не упомянула российского нападающего Ивана Барбашева в поздравлении «Вегас Голден Найтс» с чемпионством в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Тардиф заявил, что на постере было представлено всего 12 хоккеистов, то есть лишь половина команды. Глава IIHF отказался считать это дискриминацией всех остальных.

14 июня IIHF опубликовала коллаж с несколькими игроками «Вегаса» в форме их национальных команд. В сообщении организация отметила профили Федераций хоккея США, Канады и Швеции. Барбашев не был включен в коллаж, также в тексте отсутствует упоминание Федерации хоккея России.