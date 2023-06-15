Финал Кубка Стэнли показал худший телерейтинг за 29 лет

2,72 млн зрителей в среднем смотрели пятый матч серии между «Вегасом» и «Флоридой».

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«Пантерс» уступили «Голден Найтс» в финальной серии Кубка Стэнли (1-4, 3:9 в пятом матче).

Трансляцию решающей игры смотрели 2,72 млн человек (2,47 млн на TNT и 253 тысячи на TruTV), сообщает Sports Media Watch.

Это худший результат для пятого матча финала Кубка Стэнли за 29 лет. В 1994 году игру «Ванкувер» – «Рейнджерс», которая также транслировалась на кабельном телевидении (ESPN), смотрели 2,41 млн зрителей.

В сумме пять игр финальной серии Кубка Стэнли смотрели в среднем 2,6 млн зрителей на TNT, что на 2 млн меньше, чем было в прошлогодней серии из шести игр между «Колорадо» и «Тампой» на ABC (4,6 млн).