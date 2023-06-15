Иван Барбашев прокомментировал победу с «Вегасом» в Кубке Стэнли

«Невероятно. Болельщики гнали нас вперед на протяжении всего плей-офф. Нам очень повезло победить дома, на глазах у наших болельщиков. Это было невероятно, нет слов. Наш второй период в последней игре – лучший хоккей, который я видел в своей жизни. Мы проделали отличную работу в плей-офф, мы играли против очень хороших команд, и теперь мы чемпионы НХЛ», — приводит слова Барбашёва News Unrolled.