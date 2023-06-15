$83.96-0.3690.97-0.10

Иван Барбашёв прокомментировал победу с «Вегасом» в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв высказался о победе с командой в Кубке Стэнли. «Голден Найтс» в финальной серии уверенно разобрались с «Флоридой Пантерз» (4-1).

Иван Барбашев прокомментировал победу с «Вегасом» в Кубке Стэнли
© Чемпионат.com

«Невероятно. Болельщики гнали нас вперед на протяжении всего плей-офф. Нам очень повезло победить дома, на глазах у наших болельщиков. Это было невероятно, нет слов. Наш второй период в последней игре – лучший хоккей, который я видел в своей жизни. Мы проделали отличную работу в плей-офф, мы играли против очень хороших команд, и теперь мы чемпионы НХЛ», — приводит слова Барбашёва News Unrolled.

Для Ивана Барбашёва этот трофей стал вторым в карьере. В 2019 году россиянин выиграл Кубок Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз».

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители