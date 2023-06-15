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Ротенберг о «России 25»: «12 млн зрителей посмотрели наши игры по телевизору, еще 8 млн – матчи по хоккею «3 на 3». Рейтинги превысили показатели ЧМ. Все заговорили о сборной»

Роман Ротенберг отметил, что рейтинги матчей «России 25» превысили показатели ЧМ по хоккею.

Ротенберг заявил, что рейтинги «России 25» превысили показатели ЧМ
© Sports.ru

«Нужно всем вместе преодолевать сложности, принимать вызовы. Совместно с Минспорта продумали, как привлечь новых болельщиков, в нынешних условиях работать на максимуме. Ввели дисциплину «три на три».

Видим цифры, медийный охват, который может сравниваться с киберспортом. Цифры уникальные. Надо больше работать, чтобы как можно больше детей и болельщиков были вовлечены в хоккей.

Наш проект «Россия 25». Нашей задачей было как можно быстрее подготовить команду к туру и выиграть его. Конкуренция – двигатель прогресса. Медийный охват на всех играх высокий, на всех играх аншлаги. 12 миллионов посмотрели наши игры по телевизору, еще 8 миллионов – игры по хоккею «три на три». Итого 20 миллионов зрителей.

Мы видели, каков эффект от таких игр, все заговорили о сборной России. Рейтинги превысили рейтинги чемпионата мира, – сказал главный тренер «России 25» и СКА Ротенберг в рамках сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту» на ПМЭФ.

Напомним, «Россия 25» в мае провела товарищеские матчи против сборных Беларуси и Казахстана.

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