Третьяк назвал знаковым событием продление Билялетдиновым контракта с «Ак Барсом»

«Это один из лучших наших тренеров. Приход такого опытного тренера даёт возможность и команде хорошо сыграть, и способствует появлению новых звёзд. Человек прошёл и Олимпиаду, и чемпионаты мира, сам играл, выигрывал Кубок Гагарина. Думаю, для хоккея это очень знаковое событие, и надо сказать ему большое спасибо, что он передаёт свой опыт в том числе и своим помощникам, что очень важно», — цитирует Третьяка ТАСС.