Тренер Майоров: Федотов не готов к НХЛ

Майоров: Федотов не готов к НХЛ, ему нужно оставаться в ЦСКА и восстановить упущенное
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что экс-голкипер ЦСКА Иван Федотов пока не готов к НХЛ. Вратарь заканчивает свою службу в рядах ВС в конце июня.
«Федотов в данный момент не готов переезжать в НХЛ. Ему нужно оставаться в ЦСКА и восстанавливать то, что было упущено. Только после этого можно думать про НХЛ», — цитирует Майорова RT.
Контракт между Федотовым и «Филадельфией» был приостановлен на сезон-2022/2023, поэтому согласно коллективному трудовому соглашению НХЛ он автоматически продляется на следующий сезон.
Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов продолжит карьеру в московской команде после завершения срочной службы. Он также отметил, что «армейский» клуб готов принять вратаря обратно в состав.
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