Выяснилось, сколько заработает Билялетдинов по новому контракту с «Ак Барсом»

Билялетдинов заработает 120 млн рублей по новому контракту с «Ак Барсом»
Накануне, 15 июня, пресс-служба «Ак Барса» объявил о продлении контракта с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым. 68-летний наставник заключил с казанцами однолетнее соглашение.
По информации «Спорт-экспресс», в следующем сезоне Билялетдинов заработает 120 млн рублей. Отметим, что Зинэтула Хайдярович вернулся на пост наставника «Ак Барса» в декабре 2022 года, сменив в этой должности Олега Знарка. Под его руководством казанцы дошли до финала Кубка Гагарина — 2023, уступив в решающей серии сезона московскому ЦСКА (3-4 в серии).
Ранее Билялетдинов руководил «Ак Барсом» с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 год. Он трижды приводил казанский клуб к победе в Кубке Гагарина.