Выяснилось, сколько заработает Билялетдинов по новому контракту с «Ак Барсом»

По информации «Спорт-экспресс», в следующем сезоне Билялетдинов заработает 120 млн рублей. Отметим, что Зинэтула Хайдярович вернулся на пост наставника «Ак Барса» в декабре 2022 года, сменив в этой должности Олега Знарка. Под его руководством казанцы дошли до финала Кубка Гагарина — 2023, уступив в решающей серии сезона московскому ЦСКА (3-4 в серии).