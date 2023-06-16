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Валерий Ничушкин планирует вернуться в «Колорадо» к началу сезона НХЛ — The Denver Post

Российский нападающий Валерий Ничушкин планирует вернуться в «Колорадо Эвеланш» к началу сезона-2023/2024 после того, как покинул команду во время плей-офф, сообщает The Denver Post с ссылкой на свои источники.

Валерий Ничушкин планирует вернуться в «Колорадо» к началу сезона НХЛ
© Чемпионат.com

Отмечается, что команда ожидает, что Ничушкин вернётся к началу сборов в сентябре.

Напомним, последний раз Ничушкин играл во втором матче серии плей-офф первого раунда с «Сиэтл Кракен». Согласно отчёту Департамента полиции Сиэтла, 23 апреля, в день третьей встречи, в Сиэтле в гостиничном номере Ничушкина была обнаружена пьяная женщина, из-за чего врач команды вызвал скорую помощь, чтобы отвезти её в больницу. Самого хоккеиста, как отмечалось, в сопровождении охранника увезли из отеля.

Только в середине июня Ничушкин впервые попал на фото после инцидента.

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