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Ничушкин вернётся в «Колорадо» к началу сезона НХЛ

Ситуация с Ничушкиным остаётся деликатной.

Ничушкин вернется в «Колорадо» к началу сезона НХЛ
© Betassist

Российский нападающий Валерий Ничушкин намерен вернуться в расположение «Колорадо Эвеланш» к старту нового сезона. Об этом сообщает The Denver Post.

Отмечается, что в команде ожидают, что Ничушкин вернётся к старту сентябрьских сборов.

Напомним, Валерий Ничушкин покинул расположение «Колорадо» перед третьим матчем серии плей-офф НХЛ с «Сиэтлом». По сообщениям североамериканских СМИ, это произошло из за «инцидента с алкоголем» в отеле команды. Главный тренер «лавин» Джаред Беднар не подтвердил эту теорию, заявив, что россиянин покинул расположение команды по личным причинам.

В минувшем сезоне Ничушкин провёл 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (17+30) очков по системе «гол+пас» при показателе полезности «+15».

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