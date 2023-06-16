Ничушкин вернется в «Колорадо» к началу сезона НХЛ

Ситуация с Ничушкиным остаётся деликатной.

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Российский нападающий Валерий Ничушкин намерен вернуться в расположение «Колорадо Эвеланш» к старту нового сезона. Об этом сообщает The Denver Post.

Отмечается, что в команде ожидают, что Ничушкин вернётся к старту сентябрьских сборов.

Напомним, Валерий Ничушкин покинул расположение «Колорадо» перед третьим матчем серии плей-офф НХЛ с «Сиэтлом». По сообщениям североамериканских СМИ, это произошло из за «инцидента с алкоголем» в отеле команды. Главный тренер «лавин» Джаред Беднар не подтвердил эту теорию, заявив, что россиянин покинул расположение команды по личным причинам.