Тренер Плющев: Зыков не запомнился мне индивидуальностью на площадке

«С этим парнем я вплотную не работал. Не знаю его морально-волевые качества. Раз он выступает за одного из лидеров Континентальной хоккейной лиги, наверное, есть перспектива роста. Он выходит в основном составе. Конечно, когда тебе 28, а не 19, сложнее прогрессировать.



Но, если есть желание, можно добиться всего: и в Национальную хоккейную лигу вернуться, и курить бросить или ещё чего-то добиться. Чем запомнился Зыков в прошлом сезоне КХЛ? Есть фамилии на слуху: Радулов, Мичков, Шипачёв. Он не запомнился мне какой-то индивидуальностью на площадке или неординарными действиями, ничем таким выдающимся», — приводит слова Плющева Legalbet.