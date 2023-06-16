$83.65-0.3191.63+0.67

СКА объявил план предсезонной подготовки на чемпионат-2023/2024

ХК СКА в официальном телеграм-канале объявил план предсезонной подготовки.

СКА объявил план предсезонной подготовки на чемпионат-2023/2024
© Чемпионат.com

С 5 по 16 июля состоится лагерь СКА. С 18 по 20 июля хоккеисты санкт-петербургской команды пройдут медосмотр. С 21 на 30 июля состоится сбор в Новогорске.

С 3 по 8 августа СКА примет участие в предсезонном турнире «Лига Ставок Sochi Hockey Open». 3 августа санкт-петербургский клуб сыграет с «Адмиралом», 5 августа встретится с «Авангардом». На следующий день, 6 августа, СКА сыграет с хозяевами турнира — «Сочи». В заключительный день, 8 августа, подопечные Романа Ротенберга встретятся со сборной России.

С 9 по 19 августа пройдёт сбор в ГТЦ «Газпром» (Сочи). С 21 по 26 августа СКА примет участие в турнире имени Н.Г. Пучкова. 27 августа состоится презентация команды.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители