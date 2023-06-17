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Защитник Орлов возглавил рейтинг лучших свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff

Российский защитник "Бостон Брюинз" Дмитрий Орлов возглавил рейтинг лучших свободных агентов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии Daily Faceoff. Также в то-50 рейтинга попали еще четыре российских хоккеиста. Форвард "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев располагается на девятой строчке списка.

Защитник Орлов возглавил рейтинг лучших свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff
© Charles Krupa/AP Photo

Игрок "Нью-Йорк Рейнджерс" Владимир Тарасенко занял 13-ю позицию. Нападающий "Даллас Старз" Евгений Дадонов находится на 16-м месте, а вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов занял 27-е место. Орлов был обменян из "Вашингтона" в "Бостон" по ходу розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ-2022/23. За "Брюинз" он успел провести 23 матча в "регулярке" и набрать 17 (4+13) очков. Кроме того, на его счету восемь баллов за ассисты в плей-офф.

Его контракт с "мишками" истекает по окончании нынешнего сезона. Отметим, что за "Кэпиталз" Орлов играл с 2011 года и помог команде выиграть Кубок Стэнли в 2018 году. В начале июня Дмитрий Орлов высказался о том, что 1 июля он впервые в карьере выйдет на рынок свободных агентов.

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