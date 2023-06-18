Овечкин занял 21-е место в рейтинге лучших выборов на драфтах НХЛ

«Это был сложный выбор, особенно топ-10, но нет сомнений, что Овечкин должен был быть одним из лучших в этом рейтинге. То, что он сделал за свою карьеру, которая ещё не закончилась, говорит само за себя: 1485 очков (822 гола, 663 передачи) в 1347 играх, все за «Кэпиталз». Голы — это то, что кажется самым важным, поскольку в прошлом сезоне Овечкин обошёл великого Горди Хоу и вышел на второе место в истории в этой категории, и он, безусловно, является самым результативным снайпером среди активных игроков (следующий Сидни Кросби с 550 голами). Сможет ли он догнать Гретцки с 894 голами? Я не сомневаюсь в этом на данный момент. Даже в 37 лет у Овечкина ещё много игр, и каждый сезон напоминает, как почему «Кэпиталз» выбрали его первым номером на драфте НХЛ 2004 года», — говорится на официальном сайте НХЛ.