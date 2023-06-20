Стала известна программа подготовки «Спартака» к сезону КХЛ

Хоккеисты московского «Спартака» выйдут из отпуска и пройдут медицинский осмотр 15 июля. Об этом сообщил официальный сайт «Спартака».

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Тогда же команда приступит к тренировкам. С 23 июля по 5 августа «Спартак» проведёт учебно-тренировочный сбор в Московской области. Под конец двухнедельных сборов, 4 августа спартаковцы проведут контрольный матч с подмосковным «Витязем», а по возвращении в Москву – 6 августа сыграют в гостях с московским «Динамо».