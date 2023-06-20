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Стала известна программа подготовки «Спартака» к сезону КХЛ

Хоккеисты московского «Спартака» выйдут из отпуска и пройдут медицинский осмотр 15 июля. Об этом сообщил официальный сайт «Спартака».

Стала известна программа подготовки «Спартака» к сезону КХЛ
© «ЧЕМПИОНАТ»

Тогда же команда приступит к тренировкам. С 23 июля по 5 августа «Спартак» проведёт учебно-тренировочный сбор в Московской области. Под конец двухнедельных сборов, 4 августа спартаковцы проведут контрольный матч с подмосковным «Витязем», а по возвращении в Москву – 6 августа сыграют в гостях с московским «Динамо».

С 9 августа «Спартак» продолжит подготовку в Москве, где проведёт два товарищеских матча: с хабаровским «Амуром» 12 августа и череповецкой «Северсталью» 16 августа. С 24 по 27 августа «Спартак» традиционно ожидают три предсезонных матча в Кубке Мэра Москвы.

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