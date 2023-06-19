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Сотрудница борделя из Невады пригласила игроков «Вегаса» на секс-вечеринку в честь победы в Кубке Стэнли: «В Городе грехов мы любим «Голден Найтс» больше, чем саму жизнь»

Хоккеистам «Вегаса» предложили поучаствовать в оргии после победы в Кубке Стэнли.

Хоккеистам «Вегаса» предложили поучаствовать в оргии после победы в Кубке Стэнли
© Sports.ru

Лицензированная сотрудница секс-индустрии из Невады Элис Литтл сообщила, что она и ее коллеги хотят лично поблагодарить игроков за то, что они привезли Кубок Стэнли в Лас-Вегас.

«Мы здесь, в Городе грехов, любим «Голден Найтс» больше, чем саму жизнь. Я не могу выразить словами радость, которую испытываю сейчас, когда команда выиграла свой первый в истории Кубок Стэнли, поэтому я собираюсь выразить это своими действиями.

Десятки дам, включая меня, готовы и ждут на Chicken Ranch, чтобы доставить «рыцарям» любое плотское наслаждение, и за неподобающее поведение не будет абсолютно никаких штрафов. Бордель весь ваш, мальчики! Бесплатно! За мой счет!» – заявила Литтл.

Литтл сообщила, что предлагает «самую экстравагантную, оргиастическую секс-вечеринку», которую чемпионы когда-либо получат.

«Вегас», дебютировавший в НХЛ в 2017 году, впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, победив «Флориду» (4-1) в финале.

Напомним, ранее стрип-клуб из Лас-Вегаса пообещал хоккеистам пожизненные абонементы в случае победы в Кубке Стэнли.

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