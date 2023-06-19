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«Лада» заключила контракт с нападающим Дмитрием Кугрышевым

Хоккейный клуб «Лада» заключил односторонний контракт с форвардом Дмитрием Кугрышевым, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на один сезон.

«Лада» заключила контракт с нападающим Дмитрием Кугрышевым
© Чемпионат.com

Кугрышев прошлый сезон начинал в «Спартаке», но затем перебрался в подмосковный «Витязь» – в общей сложности 33-летний форвард провёл за обе команды 54 матча в КХЛ и заработал 14 (7+7) очков.

Всего в КХЛ опытный форвард сыграл 693 матча и набрал 339 (141+198) баллов за результативность при суммарном показателе полезности «+60». Кугрышев является выпускником хоккейной школы ЦСКА и в системе столичных армейцев нападающий отыграл несколько лет, а также в дальнейшем выступал за «Сибирь», «Авангард» и «Салават Юлаев».

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