Глава Федерации хоккея Чехии высказался о запрете Яшкину играть в сборной

«Я знаю Диму, он отличный хоккеист, и он нам определённо пригодился бы. Но мы ничего не можем поделать. Мы лишь хозяева турнира, и вся Европа против участия в нём хоккеистов КХЛ. Я знаю, что политика не должна влиять на спорт, но таково мнение хоккейного мира», – приводит слова Гадамчика Blesk.cz.