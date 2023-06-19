$83.65-0.3191.63+0.67

Защитник «Ак Барса»: не знаю откуда Радулов берёт энергию, он бежит как в 18 лет

Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников заявил, что эмоциональность капитана казанского клуба Александра Радулова заводит партнёров по команде.

Защитник «Ак Барса»: не знаю откуда Радулов берет энергию, он бежит как в 18 лет
© Чемпионат.com

«Не секрет, что он эмоциональный, максималист. Требует самого высокого результата и от себя, и от команды. Если накричал во время игры, то в раздевалке всегда подойдёт и объяснит спокойно ещё раз. В общении адекватный человек.

Его эмоциональность заряжает партнёров? Конечно. Он как двигатель команды, подпитывает всех остальных. Если видишь, как эмоционален капитан и ему небезразлично, то сам стараешься из себя выжимать максимум. Его работоспособности любой позавидует. Ему не дашь 36 лет. Он бежит так, как другие в 18 лет. На тренировках всегда выкладывается полностью. Столько у него сил и энергии. Даже не знаю, откуда он их берёт», — цитирует Лучевникова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне КХЛ Радулов стал третьим бомбардиром КХЛ в регулярном чемпионате и в плей-офф.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители