Крикунов: Овечкин вряд ли станет тренером, может быть, он окажется в Госдуме

«Сложно сказать, станет ли Овечкин тренером после окончания карьеры игрока. Всё будет зависеть от его желания, если оно появится. Но, думаю, он вряд ли будет тренером, а пойдёт в другую стезю. Мне кажется, он к окончанию карьеры настолько наиграется, что ему будет не до хоккея, будет работать в другой сфере. Но он как-то всё равно будет связан с хоккеем. Может быть, он окажется в Госдуме», — цитирует Крикунова Legalbet.