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Крикунов: Овечкин вряд ли станет тренером, может быть, он окажется в Госдуме

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что после окончания игровой карьеры капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вряд ли станет тренером, а скорее займёт место депутата Государственной Думы.

Крикунов: Овечкин вряд ли станет тренером, может быть, он окажется в Госдуме
© Чемпионат.com

«Сложно сказать, станет ли Овечкин тренером после окончания карьеры игрока. Всё будет зависеть от его желания, если оно появится. Но, думаю, он вряд ли будет тренером, а пойдёт в другую стезю. Мне кажется, он к окончанию карьеры настолько наиграется, что ему будет не до хоккея, будет работать в другой сфере. Но он как-то всё равно будет связан с хоккеем. Может быть, он окажется в Госдуме», — цитирует Крикунова Legalbet.

Ранее депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов выразил мнение, что у Овечкина есть потенциал стать большим политиком.

Недавно официальный сайт НХЛ разместил Овечкина на 21-е место в списке самых лучших драфтов в истории лиги.Россиянин с 822 голами занимает второе место в списке снайперов лиги за всю её историю, уступая лишь Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

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