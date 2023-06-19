Мичков проведет встречи с неколькими клубами НХЛ перед драфтом — СМИ
Форвард системы СКА Матвей Мичков в ближайшее время проведет несколько встреч с командами НХЛ, сообщает TSN.
Клубы запланировали интервью с российский нападающим перед драфтом.
Ранее заокеанский эксперт, близкий к командам, сообщил «Матч ТВ», что 18 летний форвард с большой долей вероятности будет выбран на драфте «Вашингтоном».
Драфт новичков НХЛ пройдет 28–29 июня в Нэшвилле. Первым будет выбирать «Чикаго Блэкхокс», «Вашингтон» — восьмым.
Мичков в прошлом сезоне КХЛ провел три матча за СКА и 27 встреч за «Сочи», набрав 20 очков (9+11).