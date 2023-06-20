Журналист жестко раскритиковал хоккеиста Кузнецова

Журналист Russian Machine Nevere Breaks Питер Хассетт поделился мнением об игре нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

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«Если вам обидно, что вы махнули рукой на Евгения Кузнецова, успокойтесь. Он махнул на вас рукой ещё раньше. Следующая часть может показаться преувеличением, но это не так: я никогда не видел игрока, которому было бы настолько плевать на всё, как Евгению Кузнецову в последние пару месяцев сезона. Может быть, вы помните, как Алекс Сёмин исчезал во время матчей или как Алекс Овечкин экономил силы при игре в обороне, но Кузнецову на протяжении долгого отрезка этой весны просто было наплевать. Я никогда не видел ничего подобного, и я ненавидел это.

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Можно многое сказать о том, как Кузнецов уже много лет хочет покинуть «Вашингтон», что его запросы на обмен были отклонены, что его отношения с другими игроками ухудшились и что у него были сложности вне хоккея. Я не собираюсь вникать ни во что из этого. Я хочу, чтобы парень был счастлив и находился там, где сможет почувствовать себя счастливым, но сейчас я просто хочу поговорить о хоккее.

Evolving Hockey разбивает свою сводную статистику по GAR (опасные моменты, созданные соперником, когда нападающий находился на площадке) на различные компоненты. По этому показателю из 362 нападающих Кузнецов занял 357-е место. Игрок, который был хуже него, — его самый частый партнёр по звену, Александр Овечкин. (На самом деле соперники создавали значительно больше опасных моментов, когда Овечкин был на льду без Кузнецова. Поди посчитай это.) За это Кузе платят $ 7,8 млн за сезон.

Если я злюсь из-за этого, то только потому, что считаю этого игрока фантастическим. Он должен быть лучшим распасовщиком в команде, и нет никого, кого я бы хотел видеть сильнее в роли хоккеиста, доставляющего шайбу в зону атаки. Он оставался сильным ассистентом, заняв первое место в команде по количеству первых передач, даже несмотря на то, что остальная часть его игры развалилась. Но, когда шайба шла вдоль борта, когда команда хотела смениться, когда нападению нужен был второй шанс, Кузнецов не мог помочь. И ничто так не приводило меня в бешенство, как форчекинг Кузнецова. Он был похож на упрямого подростка, которого заставляют убираться в своей комнате, он делал всё по минимуму. Так что нельзя сказать, что он этого не делал, можно только сказать, что ему было плевать.