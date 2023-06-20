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В «Салавате Юлаеве» объяснили появление финансовой задолженности перед хоккеистами

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов объяснил, откуда у клуба появились долги перед хоккеистами.

В «Салавате Юлаеве» назвали причину появления долгов перед игроками
© Betassist

«Финансовое планирование бюджета клуба само по себе является непростым процессом. Ещё сложнее выходит, когда финансовый год наших спонсоров не совпадает с календарными сроками сезона Континентальной хоккейной лиги. Мы не смогли правильным образом спрогнозировать период, когда может возникнуть кассовый разрыв. Сейчас у нас нет долгов по зарплате и бонусам», — цитирует Баширова «Чемпионат».

В минувшем сезоне уфимский клуб занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде розыгрыша плей-офф «Салават Юлаев» уступил владивостокскому «Адмиралу» со счётом 2-4 в серии.

Обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2022/2023 стал московский ЦСКА, в финале обыгравший казанский «Ак Барс» (4:3).

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