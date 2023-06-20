В «Салавате Юлаеве» назвали причину появления долгов перед игроками

«Финансовое планирование бюджета клуба само по себе является непростым процессом. Ещё сложнее выходит, когда финансовый год наших спонсоров не совпадает с календарными сроками сезона Континентальной хоккейной лиги. Мы не смогли правильным образом спрогнозировать период, когда может возникнуть кассовый разрыв. Сейчас у нас нет долгов по зарплате и бонусам», — цитирует Баширова «Чемпионат».