Скаут НХЛ: ситуация с Мичковым взрывоопасная

«Ситуация с Мичковым взрывоопасная, кто знает, что может произойти дальше? Вы видели, что случилось с «Флайерз» прошлым летом. Вратаря [Ивана Федотова] не могли доставить в Северную Америку, потому что он был задержан и призван на военную службу. Может, вашего игрока задержат. Может быть, его заставят пройти службу в армии. Здесь могут быть всевозможные неопределённости», — приводит слова скаута The Athletic.