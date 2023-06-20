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Ротенберг о «России 25»: «Телерейтинги зашкаливают. Мы ни в чем не уступаем НХЛ. Хоккей «3×3» продвигаем. Это все для людей. Народу нужны хлеб и зрелище»

Роман Ротенберг высказался о популярности сборной «России 25».

Ротенберг высказался о популярности «России 25»
© Sports.ru

– У нас в СКА бурно идет селекция, мы готовимся к следующему сезону.

– Вы довольны селекцией?

– Считаю, что у нас все хорошо. Мы усилили все линии в СКА.

Мы сделали тур со сборной «России 25», который прошел на высочайшем уровне. Я сам очень удивлен отзывам болельщиков. Люди пишут со всех сторон, благодарят за эти матчи. Детишки в регионах, которые приходили на хоккей, просто в восторге. Телевизионные рейтинги зашкаливают…

То есть мы можем делать такие вещи. Мы ни в чем не уступаем никому, включая НХЛ. Нам нужно делать, делать и делать.

Вот хоккей «3×3» мы продвигаем как новый продукт. И это все для людей. Что нужно народу? Хлеб и зрелище. Вот мы и должны отвечать за зрелище. Хоккей должен быть зрелищным. Больше голов, больше экшна, больше шоу. И все должно происходить на самом высоком уровне. Мы можем все сделать так, чтобы с нас брали пример, – сказал главный тренер «России 25» и СКА Ротенберг.

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