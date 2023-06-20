Ротенберг высказался о популярности «России 25»

Роман Ротенберг высказался о популярности сборной «России 25».

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– У нас в СКА бурно идет селекция, мы готовимся к следующему сезону.

– Вы довольны селекцией?

– Считаю, что у нас все хорошо. Мы усилили все линии в СКА.

Мы сделали тур со сборной «России 25», который прошел на высочайшем уровне. Я сам очень удивлен отзывам болельщиков. Люди пишут со всех сторон, благодарят за эти матчи. Детишки в регионах, которые приходили на хоккей, просто в восторге. Телевизионные рейтинги зашкаливают…

То есть мы можем делать такие вещи. Мы ни в чем не уступаем никому, включая НХЛ. Нам нужно делать, делать и делать.