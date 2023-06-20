Елизавета Худайбердиева: моя любовь к катанию переродилась

«Были ли у меня такие моменты, когда хотелось все бросить? На самом деле таких мыслей не было никогда, даже в самые сложные моменты (олимпийский сезон). Просто было тяжело, что постоянно готовишься к турниру, а его отменяют/не пускают.



Поэтому, когда вы спрашиваете «а откуда брать мотивацию?», не знаю, честно. Мотивация кататься дальше? Да она не нужна. Сложно, конечно, но мы так любим дело, которым занимаемся, что мыслей закончить нет. Пока здоровье позволяет, мы на льду.



Мы вышли после отпуска на лед и первую тренировку были вдвоем на льду. И это такой кайф. Когда ты выходишь, в одиночестве, в тишине, есть только ты и лед. Когда эхом разносится звук, как лезвие разрезает лед, и ты полной грудью вдыхаешь эти родные 12 градусов тепла, через каждую клеточку тела пропускаешь движения.



Я очень переосмыслила себя на льду в последнее время, и в какой то степени моя любовь к катанию переродилась», — сказала Худайбердиева.