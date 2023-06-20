Канадский хоккеист признался, что взял номер в честь российского игрока

«Действительно, кумиром моего детства был Евгений Малкин. Я всегда следил за «Питтсбургом» и особенном за Малкиным. Я сказал им, что рос, наблюдая за Малкиным, и пытался расспросить представителей «Пингвинз» на тестах о нем и о том, как он себя ведет. Я пытался узнать о нем как можно больше. Они сказали, что он много работает, по-настоящему целеустремлен и всегда проявляет себя в ответственный момент», — приводит слова Вуда TSN.