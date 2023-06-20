«По хоккею там с ума сходят». Канадский легионер поделился мнением о КХЛ и России

«У меня контракт был на один год, а потом его продлил? Да, где-то в январе продлил ещё на год. Мне там понравилось, хоккей очень хороший, великолепная лига. Здорово, что клуб хорошо ведёт соцсети, можно следить за командой? Да, они хорошо продвигают лигу. Хоккей — большое дело в России, главный вид спорта, там по нему с ума сходят. И это отличная лига, везде классные болельщики.



Как за покупками хожу, не зная русского языка? Как-то втягиваю голову в плечи и иду. Но там если слышат, что ты разговариваешь на английском, то многие помогут. Как-то пришёл за геймпадом Xbox, пытался объяснить, что мне надо. И кто-то подошёл, говорит — я знаю английский, могу перевести. Это круто», — сказал Ли.