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«По хоккею там с ума сходят». Канадский легионер поделился мнением о КХЛ и России

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли в эфире подкаста The High Button Podcast поделился мнением об игре в НХЛ и о жизни в России.

«По хоккею там с ума сходят». Канадский легионер поделился мнением о КХЛ и России
© Чемпионат.com

«У меня контракт был на один год, а потом его продлил? Да, где-то в январе продлил ещё на год. Мне там понравилось, хоккей очень хороший, великолепная лига. Здорово, что клуб хорошо ведёт соцсети, можно следить за командой? Да, они хорошо продвигают лигу. Хоккей — большое дело в России, главный вид спорта, там по нему с ума сходят. И это отличная лига, везде классные болельщики.

Как за покупками хожу, не зная русского языка? Как-то втягиваю голову в плечи и иду. Но там если слышат, что ты разговариваешь на английском, то многие помогут. Как-то пришёл за геймпадом Xbox, пытался объяснить, что мне надо. И кто-то подошёл, говорит — я знаю английский, могу перевести. Это круто», — сказал Ли.

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