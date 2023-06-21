Канадский игрок "Амура" остался не в восторге от российских больниц

"Русское здравоохранение неплохое? Да нормальное. В больнице стремно, конечно, было — в том плане, что на английском никто не говорит. Заходит медсестра, начинает что-то колоть, а ты даже не можешь узнать, что именно. Уверен, что это были антибиотики, но все равно немного пугался. Но обо мне очень хорошо заботились, и я за это благодарен. И командный врач постоянно приходил — просто поговорить, принести поесть", - сказал Ли.