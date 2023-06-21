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Канадский игрок "Амура" остался не в восторге от российских больниц

Канадский защитник "Амура" Кэмерон Ли в эфире подкаста The High Button Podcas вспомнил свое попадание в одну из российских больниц после перелома ключицы.

Канадский игрок "Амура" остался не в восторге от российских больниц
© Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

"Русское здравоохранение неплохое? Да нормальное. В больнице стремно, конечно, было — в том плане, что на английском никто не говорит. Заходит медсестра, начинает что-то колоть, а ты даже не можешь узнать, что именно. Уверен, что это были антибиотики, но все равно немного пугался. Но обо мне очень хорошо заботились, и я за это благодарен. И командный врач постоянно приходил — просто поговорить, принести поесть", - сказал Ли.

Канадец получил тяжелую травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" — "Ак Барс". Нападающий казанцев Дмитрий Воронков совершил подножку на Ли, после чего защитник хабаровчан сильно ударился плечом о борт и сразу же покинул площадку. Эта игра стала для него последней в сезоне. Ранее Александр Кожевников рассказал о влиянии агентов на переходы в клубах КХЛ.

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