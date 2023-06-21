«Ванкувер» заинтересован в драфте Мичкова

Нападающий системы СКА Матвей Мичков будет доступен для выбора на ближайшем драфте НХЛ. Существует вероятность, что он может выпасть из топ-10. Причины – долгосрочный контракт со СКА, отсутствие сборной России на международных соревнованиях и невозможность скаутов приезжать на матчи с его участием.

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По информации The Athletic, в этом случае на варианте с Мичковым остановится «Ванкувер», который будет выбирать 11-м. Клуб не боится «русского фактора» и контрактной неопределённости, из-за которой пока Матвей пока будет выступать в КХЛ.