«Ванкувер» заинтересован в драфте Мичкова
Нападающий системы СКА Матвей Мичков будет доступен для выбора на ближайшем драфте НХЛ. Существует вероятность, что он может выпасть из топ-10. Причины – долгосрочный контракт со СКА, отсутствие сборной России на международных соревнованиях и невозможность скаутов приезжать на матчи с его участием.
По информации The Athletic, в этом случае на варианте с Мичковым остановится «Ванкувер», который будет выбирать 11-м. Клуб не боится «русского фактора» и контрактной неопределённости, из-за которой пока Матвей пока будет выступать в КХЛ.
В то же время скаутское сообщество ожидает, что «Ванкувер» отдаст предпочтение праворукому защитнику или центральному нападающему. «Кэнакс» также проявляют интерес к защитнику-левше Дмитрию Симашёву, с которым уже состоялось собеседование.
За «Ванкувер» выступают российские нападающие Андрей Кузьменко, Василий Подколзин и Илья Михеев.