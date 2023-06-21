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Канадский игрок КХЛ рассказал об удивившей его в России традиции

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли рассказал об удивившей его в России традиции. Слова игрока приводит YouTube-канал The High Button Podcast.

Канадский игрок КХЛ рассказал об удивившей его в России традиции
© Lenta.ru

«Все совершенно другое, с ума сойти! Каждое утро, когда заходишь в раздевалку, надо всем пожать руку. Всем в команде — игрокам, тренерам, персоналу. Постоянно, каждый день. Серьезно», — отметил Ли.

Канадец играет за «Амур» в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2022/2023. В составе команды он провел 53 матча, забросил семь шайб и совершил 13 передач.

Ранее канадский защитник «Салавата Юлаева» Райан Мерфи назвал плюсы игры в России. Он заявил, что в клубах Американской хоккейной лиги (АХЛ), в отличие от России, развитие молодых игроков ставят выше результатов команды.

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