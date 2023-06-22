Михайлов прокомментировал свое невключение в Зал хоккейной славы в Торонто

"Жизнь на этом не кончается, я знал, что меня не выберут, отношусь к этому философски, спокойно, - сказал Михайлов. - Что касается того, почему никого не выбрали из наших, видимо, тут политический вопрос сыграл свою роль. Хотя та же Национальная хоккейная лига, как я считаю, - независимая лига в этом плане, по отношению к этому вопросу ведет себя положительно. Можно сказать, это единственная коммерческая спортивная организация, которая ведет себя в этой ситуации намного достойнее других организаций".