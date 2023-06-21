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НХЛ не включила ни одного россиянина в Зал славы в этом году

Стали известны хоккеисты, введённые в Зал славы в 2023 году. В список не попало ни одного россиянина.

НХЛ не включила ни одного россиянина в Зал славы в этом году
© Чемпионат.com

В Зал хоккейной славы ввели четырёх хоккеистов. В список попали три голкипера: великий вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, легенда «Калгари Флэймз» Майк Вернон и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Том Баррассо, а также знаменитый нападающий Пьер Тарджон.

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Напомним, в список номинантов были включены четыре российских хоккеиста — Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный.

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