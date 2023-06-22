Экс-тренер сборной Быков высказался о невключении россиян в Зал славы хоккея

«Не хотелось бы думать, что политика сыграла роль, потому что эти спортсмены безусловно достойны быть отмеченными в Зале славы, но решение зависит от организаторов. Здесь сложно что-то сказать, в любом случае они остаются для нас легендами и великими спортсменами, которые завоёвывали славу нашего хоккея и сердца наших болельщиков. Будем надеяться, что в следующий раз они попадут в Зал славы. В любом случае в нашем Зале славы они всегда будут находиться.



Сложно влезть в голову к тем людям, которые принимают решение, поэтому не думаю, что это наша задача разбираться, почему они так решили и в связи с чем. Здесь бессмысленно рассуждать, всё равно это ни к чему не приведёт. Это моё мнение. Повторюсь, главное, что они находятся в наших сердцах и в сердцах мировой общественности тоже – те, кто любит и знает хоккей, прекрасно понимают, кто эти ребята и что они сделали для развития хоккея в мировом масштабе», – приводит слова Быкова «РИА Новости».