ХК «Адмирал» подписал контракт с канадским нападающим

«Адмирал» подписал контракт с канадским нападающим Джованни Фьоре, сообщает пресс-служба владивостокского клуба.

Последние три сезона Фьоре провёл в стане «Айсберен Берлин». За немецких «белых медведей» сыграл 133 матча и заработал 86 очков (46+40). Дважды становился чемпионом Германии (2021, 2022).

До переезда в Европу выступал в АХЛ. В Национальной хоккейной лиге провёл один матч за «Анахайм Дакс». Всего в АХЛ провёл 134 матча в составе четырёх команд и набрал 52 (30+20) очка.