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«Адмирал» подписал контракт с канадским нападающим Фьоре

«Адмирал» подписал контракт с канадским нападающим Джованни Фьоре, сообщает пресс-служба владивостокского клуба.

ХК «Адмирал» подписал контракт с канадским нападающим
© globallookpress.com

Последние три сезона Фьоре провёл в стане «Айсберен Берлин». За немецких «белых медведей» сыграл 133 матча и заработал 86 очков (46+40). Дважды становился чемпионом Германии (2021, 2022).

До переезда в Европу выступал в АХЛ. В Национальной хоккейной лиге провёл один матч за «Анахайм Дакс». Всего в АХЛ провёл 134 матча в составе четырёх команд и набрал 52 (30+20) очка.

«Адмирал» достиг лимита на легионеров в размере трёх иностранных хоккеистов, установленный на следующий сезон в КХЛ. Двое других легионеров — защитник Колби Уильямс и форвард Тайлер Граовац.

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