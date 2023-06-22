Американский журналист в ярости от невключения Могильного в Зал славы

Журналист ESPN Грег Вышински оказался крайне недоволен тем, что российский хоккеист Александр Могильный не попал в Зал славы НХЛ. Полмимо Могильного в числе кандидатов были Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов. Ни один из россиян в итоге не был принят в Зал славы хоккея в этом году. Россияне не попадают туда с 2019 года.