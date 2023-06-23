НХЛ отказалась от акций в поддержку ЛГБТ перед матчами в следующем сезоне
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что в следующем сезоне на разминках перед матчами команды не будут надевать майки в поддержку ЛГБТ, так как подобные акции стали «отвлекать внимание».
В прошлом сезоне в НХЛ разгорелось несколько скандалов из за того, что игроки отказывались надевать джерси радужных цветов перед матчами. В частности, российский защитник Иван Проворов, на тот момент представлявший «Филадельфию», не стал надевать форму с символикой ЛГБТ перед матчем регулярного чемпионата. На фоне такой позиции россиянина его свитер стал стал самым популярным в онлайн магазине НХЛ.
— Я предположил, что уместным для клубов будет не менять свои джерси (на майки с символикой акции) на разминке, поскольку это становится отвлекающим фактором. Все наши клубы и без того проводят акции в поддержку тех или иных групп, мы лучше уделим большее внимание этому факту, — сказал Беттмэн в интервью Sportsnet.
В прошлом сезоне акцию в поддержку ЛГБТТ перед матчами также не поддержали хоккеисты «Чикаго», «Миннесоты» и «Нью Йорк Рейнджерс».