НХЛ отказалась от акций в поддержку ЛГБТ перед матчами

— Я предположил, что уместным для клубов будет не менять свои джерси (на майки с символикой акции) на разминке, поскольку это становится отвлекающим фактором. Все наши клубы и без того проводят акции в поддержку тех или иных групп, мы лучше уделим большее внимание этому факту, — сказал Беттмэн в интервью Sportsnet.