Экс-тренер сборной России Быков высказался об отказе НХЛ от радужных джерси

«На мой взгляд, все понимают, что реклама ЛГБТ-движения не нуждается в какой-либо поддержке! У них достаточно своих ресурсов, чтобы заявлять о себе.



Вызывает большое уважение, что россияне имели свою позицию по поводу акций в поддержку ЛГБТ в прошлом сезоне. Не каждый может открыто выступить против», – заявил бывший главный тренер сборной России Быков.