В Рязани при падении из окна скончался хоккеист

Хоккеист подмосковного клуба «Витязь» Георгий Савин выпал из окна 18-го этажа многоквартирного дома в Рязани, информирует РЕН ТВ.

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По сообщению источника, 21-летний спортсмен скончался на месте падения из-за несовместимых с жизнью травм. Известно, что в момент трагедии с ним в квартире в Олимпийском городке находилась девушка. Сначала местные жители услышали крик, а затем тело мужчины упало из окна дома.

Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что у Савина были проблемы из-за крупных долгов. Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе несчастный случай.

В минувшем сезоне Савин выступал в ВХЛ за клуб «Рязань-ВДВ». Он провел пять матчей и не отметился результативными действиями. Клуб потерпел четыре поражения с участием Савина.