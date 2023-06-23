СКА подписал контракт с канадским нападающим Бренданом Лайпсиком, сообщает пресс-служба питерского клуба. Сообщается, что соглашение с хоккеистом рассчитано на два сезона. Хоккеист возьмёт в команде номер 88.

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Прошлый сезон Лайпсик провёл в «Металлурге», где за 65 матчей регулярного чемпионата набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на счету форварда 11 (2+9) очков в 11 матчах.

Всего в КХЛ 29-летний канадский нападающий провёл 204 матча, в которых набрал 142 очка — забросил 54 шайбы и отдал 88 результативных передач с показателем полезности «+33». В КХЛ Лайпсик выступал за «Металлург» и ЦСКА.