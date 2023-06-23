Яшкин ответил на критику чешских СМИ за игру в России

«Я очень удивлён тем, что обо мне пишут в СМИ. То, что обо мне пишут, не имеет ко мне никакого отношения.



Есть профессии — например, врачи, пожарные или спортсмены, — которые не имеют национальных и политических взглядов. Меня удивляет, что, когда кто-то выполняет свою работу, это выдаётся за политическую позицию. Мне абсолютно нечего скрывать. Я не делаю ничего предосудительного, моя совесть чиста.



Когда меня спрашивают, как я выбираю команду, за которую буду играть, часто даже не ждут ответа. Они сами себе отвечают, что причина в деньгах или славе. Я им говорю, что руководствуюсь исключительно профессиональным уровнем и возможностью собственного развития. Точнее, это не связано со страной, городом или конкретным клубом. Я просто иду своей дорогой.



Где-то читал, что выходил на лёд в военной форме. Но это ерунда. Я бы никогда не позволил себе присвоить то, чего не понимаю. Я не солдат. Моё появление в ней было приурочено к исторической дате события. Это наша общая история. Уважаю ли я её? Определённо, да.



Я не могу говорить о том, чего не знаю. Моя жизнь — это хоккей, я в нём ориентируюсь. Спросите меня о хоккее.



Чемпионат мира имеет для меня особое значение. Я бы сравнил это с Нобелевской премией для учёных. Независимо от времени, национальности и политической ситуации. Если вы спросите меня о моём вкусе, то да, конечно, я хотел бы принять участие в чемпионате. Это крупнейшее спортивное событие", — говорится в сообщении.