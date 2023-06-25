«Вашингтон» Овечкина может переехать

Команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из Вашингтона (округ Колумбия) могут сменить место своей дислокации. Об этом сообщает Washington Post.

По данным издания, владельцы «Вашингтон Уизардс» и «Вашингтон Кэпиталз» ведут переговоры с властями штата Вирджиния о переезде команды в Северную Вирджинию.

Отмечается, что представители компании Monumental Sports & Entertainment, владеющей командами «Кэпиталз» и «Уизардс», провели предварительные переговоры относительно возможного размещения арены рядом с новым комплексом HQ2 компании Amazon в районе National Landing в Арлингтоне.

Сейчас команды НХЛ и НБА играют на арене Capital One в центре Вашингтона, которая была открыта в 1997 году, – новый стадион будет находиться в 15 км к югу.