Олимпийский чемпион Майоров назвал экс-вратаря "Спартака" Гашека дураком

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров раскритиковал экс-вратаря сборной Чехии, клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и «Спартака» Доминика Гашека, который заявил о намерении выступить в Европарламенте с призывом отстранить от международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Его слова передает RT.

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«Гашек — дурак. Удивительно, что человек, который целый год играл в России за «Спартак», занимается такими вещами. Невозможно понять, что ему плохого сделала Россия. Очень обидно слышать от него такие вещи. Но, возможно, у него просто проблемы с головой, вот и все», — сказал Майоров.

Гашек также планирует встретиться с наиболее влиятельными депутатами Европарламента, чтобы обсудить с ними ситуацию, сложившуюся в международном спорте в связи с тем, что отдельные федерации одобрили участие россиян и белорусов.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), прошедшем 28 марта, было рекомендовано допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, если спортсмены не выражали активную поддержку проведению СВО на территории Украины.

Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.