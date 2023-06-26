В Северной Америке считают, что Костин не вернётся в КХЛ

«Достаточно ли этого, чтобы удержать Костина? К 24-летнему нападающему могут проявить интерес команды КХЛ. Сейчас Костин не выражает ничего, кроме любви к «Ойлерз» и жизни в Эдмонтоне. Но может ли более крупное предложение — если оно поступит - склонить его в другую сторону?» — написал автор The Athletic Дэниел Ньюджент-Боуман.