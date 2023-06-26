В КХЛ прокомментировали превышение потолка зарплат «Ак Барсом»

«Сейчас казанцы за потолком зарплат. Значит, кого-то из игроков им придется отдать. И, значит, другие смогут их забрать. Трансферный рынок ещё работает. Идёт интересный процесс. Если кто-то хочет взять двух топ-игроков, то должен с кем-то расстаться. Всё зависит от того, как сработают менеджеры», — приводит слова Морозова «Спорт-экспресс».