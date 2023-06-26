Бывший тренер сборной России назвал игрока с лучшим броском в КХЛ

«У нападающих шансов нет. Это может быть защитник. Никита Нестеров мне приходит в голову из ЦСКА. У него отличный бросок. Он в целом хорош и в обороне, и в атаке. Но если самый сильный и точный бросок — это точно про него», — сказал Крикунов.