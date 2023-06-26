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Бывший тренер сборной России назвал игрока с лучшим броском в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России и московского «Динамо» Владимир Крикунов заявил, что защитник ЦСКА Никита Нестеров обладает лучшим броском среди игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Legalbet.

Бывший тренер сборной России назвал игрока с лучшим броском в КХЛ
© РИА Новости

«У нападающих шансов нет. Это может быть защитник. Никита Нестеров мне приходит в голову из ЦСКА. У него отличный бросок. Он в целом хорош и в обороне, и в атаке. Но если самый сильный и точный бросок — это точно про него», — сказал Крикунов.

В сезоне-2022/23 Нестеров принял участие в 64 матчах армейцев в регулярном чемпионате, забросив 11 шайб и отдав 29 голевых передач. В плей-офф он сыграл в 27 поединках, записав на свой счет два гола и 17 передач.

В минувшем сезоне ЦСКА стал чемпионом КХЛ. В седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» он одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев — Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

В прошлом году подопечные Сергея Федорова в финале Кубка Гагарина обыграли магнитогорский «Металлург».

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