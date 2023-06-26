Бывший тренер сборной России назвал игрока с лучшим броском в КХЛ
Бывший главный тренер сборной России и московского «Динамо» Владимир Крикунов заявил, что защитник ЦСКА Никита Нестеров обладает лучшим броском среди игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Legalbet.
«У нападающих шансов нет. Это может быть защитник. Никита Нестеров мне приходит в голову из ЦСКА. У него отличный бросок. Он в целом хорош и в обороне, и в атаке. Но если самый сильный и точный бросок — это точно про него», — сказал Крикунов.
В сезоне-2022/23 Нестеров принял участие в 64 матчах армейцев в регулярном чемпионате, забросив 11 шайб и отдав 29 голевых передач. В плей-офф он сыграл в 27 поединках, записав на свой счет два гола и 17 передач.
В минувшем сезоне ЦСКА стал чемпионом КХЛ. В седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» он одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев — Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.
В прошлом году подопечные Сергея Федорова в финале Кубка Гагарина обыграли магнитогорский «Металлург».